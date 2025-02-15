Свет на Петроградской стороне выключили на несколько часов из-за аварии

Авария стала причиной блэкаута на Петроградской стороне, сообщает «Фонтанка» 15 февраля. Электричество в 178 домах пропало около половины седьмого вечера 15 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

На отключения света жаловались жители Гатчинской, Пудожской, Зверинских улиц, Левашовского и Малого проспектов, улиц Ленина и Кропоткина.

По их словам, они звонили по номеру 004, где им пообещали вернуть электричество в квартиры до девяти вечера. Специалисты успели к этому времени. Свет в домах снова горит.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что после очередного снегопада без света в Ленобласти остались 34 деревни. Электричество долго не могли восстановить из-за постоянных обрывов.

Андрей Маркелов