Сильный пожар случился в строящемся корпусе больницы на Авангардной улице

В третьем часу дня 15 февраля в строящемся пятиэтажном корпусе больницы на Авангардной улице, 4, случился сильный пожар, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Огонь объял 150 кв. на втором этаже здания. Ликвидировать открытое горение удалось менее чем за час усилиями четырех пожарно-спасательных расчетов.

Сведения о пострадавших в ведомство не поступали. Само медицинское учреждение, стоящее рядом, на текущий момент работает в обычном режиме.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о крупном пожаре в производственном здании на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Ему присваивали повышенный ранг № 2.

Андрей Маркелов