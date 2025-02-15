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Коммерсантъ FM
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Пытавшуюся продать новорожденную дочь женщину арестовали

Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал женщину, которая пыталась продать новорожденную дочь за 200 тыс. руб., сообщила пресс-служба столичного СКР. Как уточнили «РИА Новости» в суде, срок ареста установлен на два месяца.

Фото: СК России по г. Москве

Фото: СК России по г. Москве

По данным московской прокуратуры, за продажу младенца его мать получила $1 тыс. Девочка родилась 1 февраля. Известно, что ее мать 2004 года рождения, ее имя и мотивы не приводятся. Женщина обвиняется по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). По этой статье ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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