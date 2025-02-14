Прокуратура Москвы рассказала про продажу матерью своей дочери за $1000

Московская прокуратура проверяет подробности продажи новорожденного ребенка. По данным ведомства, за продажу младенца его мать получила $1 тыс. Девочка родилась 1 февраля, сообщила пресс-служба.

После выяснения обстоятельств женщину 2004 года рождения могут обвинить в торговле людьми (ст. 127.1 УК РФ). По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы до десяти лет. Дальнейшей судьбой ребенка займется прокуратура.

Ранее своего ребенка продал житель Оренбурга. По версии следствия, он передал его местной жительнице за 1,5 млн руб. После этого его задержала полиция. На допросе мужчина рассказал, что решил продать ребенка из-за тяжелого материального положения.