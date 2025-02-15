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Новый глава «Роскосмоса» Баканов посетил космодром Восточный

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов приехал на космодром Восточный, сообщила пресс-служба ведомства. Он осмотрел ход строительства комплекса и домов для сотрудников, а также провел совещание по вопросу возведения новых объектов на предприятии. Это первая рабочая поездка господина Баканова в новой должности.

Дмитрий Баканов на космодроме Восточный

Дмитрий Баканов на космодроме Восточный

Фото: Космический центр «Восточный»

Дмитрий Баканов на космодроме Восточный

Фото: Космический центр «Восточный»

Глава «Роскосмоса» осмотрел техническое оснащение для подготовки и пусков ракет-носителей среднего класса «Союз-2» и тяжелого класса «Ангара». Также господин Баканов ознакомился со строительством домов для сотрудников космодрома в микрорайоне «Звездный» города Циолковский. Планируется возвести жилые постройки для 7 тыс. человек.

Господин Баканов провел и рабочее совещание, на котором определил цели по строительству трассового измерительного пункта на острове Сахалин. Это должно расширить возможности пуска ракет с Восточного и сделать управление космическими аппаратами более надежным.

Чем известен новый глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

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Дмитрию Баканову 39 лет, он стал самым молодым руководителем «Роскосмоса». На должность гендиректора его назначили 6 февраля. До этого он занимал должность замминистра транспорта. До господина Баканова корпорацией руководил Юрий Борисов. В Кремле объяснили отставку господина Борисова ротацией кадров.

Подробнее о назначении Дмитрия Баканова — в материале «Ъ» «''Роскосмосу'' прописано омоложение».

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