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Коммерсантъ FM
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Хакамада прокомментировала вечеринку в Savoy, которую сорвали силовики

Общественный деятель Ирина Хакамада не подтвердила, что была приглашена в качестве диджея на вечеринку в отеле Savoy, куда накануне пришли с рейдом силовики. Госпожа Хакамада заявила, что присутствовала там в качестве гостьи.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По ее словам, из-за рейда мероприятие остановили, но все прошло «этично» и «никого в пол лицом не укладывали». Она рассказала, что у молодых людей во время рейда проверили документы, а всех женщин отпустили. «Я не была ни организатором мероприятия, ни должна была там выступать ни с каким DJ сетом»,— написала она в Telegram.

Вечеринка в отеле Savoy прошла вчера вечером, 14 февраля, по случаю Дня святого Валентина. По данным РЕН ТВ, силовики во время обысков нашли пакетики с неизвестным белым веществом, а в припаркованной поблизости машине якобы было оружие. Telegram-канал Mash писал, что несколько человек были задержаны.

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