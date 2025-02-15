Хакамада прокомментировала вечеринку в Savoy, которую сорвали силовики

Общественный деятель Ирина Хакамада не подтвердила, что была приглашена в качестве диджея на вечеринку в отеле Savoy, куда накануне пришли с рейдом силовики. Госпожа Хакамада заявила, что присутствовала там в качестве гостьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По ее словам, из-за рейда мероприятие остановили, но все прошло «этично» и «никого в пол лицом не укладывали». Она рассказала, что у молодых людей во время рейда проверили документы, а всех женщин отпустили. «Я не была ни организатором мероприятия, ни должна была там выступать ни с каким DJ сетом»,— написала она в Telegram.

Вечеринка в отеле Savoy прошла вчера вечером, 14 февраля, по случаю Дня святого Валентина. По данным РЕН ТВ, силовики во время обысков нашли пакетики с неизвестным белым веществом, а в припаркованной поблизости машине якобы было оружие. Telegram-канал Mash писал, что несколько человек были задержаны.