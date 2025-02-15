Аренда коттеджей и дач в Ленобласти в 2024 году подорожала в среднем на 10%

Стоимость аренды дач и коттеджей в Ленобласти за минувший год подорожала на 10% — до 81 тыс. рублей в месяц, сообщает агентство «Мир квартир». В среднем по России дома стали сдавать дороже на 25,8% — до 60 тыс. рублей в месяц.

Сильнее всего цены выросли в Кемеровской области (125,3%), Коми (117,7%) и Чувашии (117,3%), немного снизились — в Чечне (-14,8%), Якутии (-9,7%) и Астраханской области (-8,9%).

По мнению гендиректора агентства Павла Луценко, сдача частных коттеджей становится все более прибыльным бизнесом. Люди, планировавшие продавать свои объекты недвижимости, постепенно меняют решение в пользу аренды.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что число просмотров объявлений о долгосрочной аренде квартир в Петербурге выросло на 21%.

Андрей Маркелов