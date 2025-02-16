Самая большая мечеть в Европе

16 февраля 1910 года состоялась церемония закладки Соборной мечети в столице Российской империи. Эта мечеть, тогда самая крупная в Европе, стала примером уникального синтеза северного модерна и традиций культовой архитектуры Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Праздник жертвоприношения Курбан-байрам. Верующие во время торжественного намаза на площади у Соборной мечети

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Праздник жертвоприношения Курбан-байрам. Верующие во время торжественного намаза на площади у Соборной мечети

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Долгая дорога к храму

Мусульмане в Петербурге жили с момента его основания. Татары и турки традиционно были торговцами, еще со времен Екатерины у них имелись договоренности и привилегии в сфере торговли. И даже миссия: налаживать отношения с Туркестаном и Синьцзяном. К началу XX столетия Петербург населяло около 8 тыс. мусульман, а ислам стал второй по численности верующих религией в имперской столице. Однако в городе не было ни одной мечети, хотя разрешение на строительство было получено еще в 1880-е годы.

Строительство упиралось в вопрос финансов. Как отмечает старший научный сотрудник отдела «Религии Востока» Музея истории религии Ирина Османова, на возведение мечети не хватало средств и политической воли. Когда в мае 1906-го был организован комитет по постройке Соборной мечети, дело пошло быстрее. Интересно, что одной из задач, которую он взял на себя, было обеспечение финансовой прозрачности. Ежегодно публиковались отчеты по финансированию строительства, сбору пожертвований, состоянию банковских счетов, выплат подрядчикам. В том же 1906 году году эмир Бухарский Сеид Абдулахад-хан, будучи почетным покровителем Мусульманского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, перевел на счет комитета 500 тыс. рублей. Это позволило приступить к строительству.

В сторону Мекки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер мечети

Фото: A.Savin / Wikipedia Интерьер мечети

Фото: A.Savin / Wikipedia

750 тыс. рублей — именно такую сумму надо было собрать для возведения в российской столице места молитвы для верующих в Аллаха. Образование комитета по постройке утверждал назначенный министром внутренних дел Петр Столыпин. Комитет состоял из 20 мусульман, видных государственных, общественных, военных деятелей, купцов и домовладельцев. Организатором комитета был Атаулла Баязитов, не доживший до окончания строительства, — писатель, доктор богословия, многолетний лидер мусульманской общины Петербурга, издатель первой татарской газеты «Нур». После него председателем комитета стал полковник Абдулазиз Давлетшин. Право на сбор указанной суммы на всей территории империи комитету давалось на 10 лет. Приобрел комитет и участок, принадлежавший инженеру Долоцкому, на углу Кронверкского проспекта и Конного переулка.

Но одного участка для размещения мечети оказалось недостаточно. Михраб — священная ниша, перед которой стоят верующие, должен быть обращен в сторону Мекки, то есть на юго-восток. В данном случае получалось, что он обращен к задней стене соседнего дома. Нужен был еще один участок. 17 ноября 1907 года комитет получил разрешение на приобретение смежного по Кронверкскому участка № 7. Двухэтажный флигель на этой территории с деревянной застройкой решено было сохранить: в нем разместили мастерские архитекторов, строительную контору, приемные комнаты комитета. Сохранилась и часть квартир, которые продолжали сдаваться внаем, а деньги перечислялись в банк и потом использовались на строительство мечети.

Эмир Бухарский не только предоставил деньги на покупку участков земли. Под его патронажем был проведен архитектурный конкурс, устраивались проектные и строительные работы. В конкурсную комиссию, которая оценивала эскизы проекта, входили маститые архитекторы того времени: Федор Лидваль, Леонтий Бенуа, Александр Померанцев, Сергей Беляев, Александр Дмитриев. Мечеть должна была быть построена в восточном стиле, облицована природным камнем, в декоративном убранстве не допускалось изображение живых существ. Купола минаретов могли быть разной высоты. И главное — михраб должен был смотреть в сторону Мекки.

Итоги конкурса, который стал самым крупным в истории Императорского Санкт-Петербургского общества архитекторов, подвели 11 марта 1908 года. Было рассмотрено 45 проектов. Три первые премии получили работы петербургских зодчих Николая Васильева, Мариана Лялевича, Мариана Перетятковича, а вторую премию — проект того же Васильева «Арабески». Все эскизы были выполнены в стиле средневековых памятников мусульманского зодчества: мавзолея Гур-Эмир в Самарканде (архитектор Васильев), мечети Селима в Адрианополе (Лялевич), мечети Шахи-Зинда в Самарканде (Перетяткович).

Петроградская сторона — самая мусульманская

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соборная мечеть: Кронверкский проспект, 7, Петроградский райо

Фото: Bestalex / wikipedia.org Соборная мечеть: Кронверкский проспект, 7, Петроградский райо

Фото: Bestalex / wikipedia.org

В качестве основного выбрали один из двух проектов, представленных архитектором Николаем Васильевым, — под девизом «Тимур». Его отличительная особенность состояла в том, что автор предлагал облицевать стены блоками гранита, а в отделке купола и минаретов применить майолику. Промышленное производство последней началось в 1906 году в керамической мастерской «Гельдвейн — Ваулин», расположенной в Кикерино под Гатчиной. Ученики Петра Ваулина специально ездили в Самарканд, чтобы изучить секреты изготовления майолики. В кикеринских мастерских было воссоздано производство средневековой резной майолики, которая лучше всего воспроизводила дух и колорит восточного искусства. К доработке проекта зодчий привлек своих коллег. Это были действительный член Императорской Академии художеств Александр фон Гоген, чей авторитет оказался необходим для решения многих вопросов, и член мусульманской общины Степан Кричинский.

В апреле 1909 года архитектор Кричинский получил свидетельство на ведение подготовительных работ: разборку деревянных строений, установку забора. Одновременно с этим проект мечети был направлен на экспертизу в Императорскую Академию художеств и в целом одобрен. Однако место для строительства вызывало категорический протест у русского духовенства и некоторых представителей общественности. Представлялось, что строительство мечети поблизости от церкви Святой Троицы — первого из православных храмов Петербурга — и от Домика Петра Великого, нарушит историческую целостность старейшей части города.

Интересно, что изначально под строительство мечети рассматривались и другие локации. Было несколько вариантов: набережная Фонтанки близ дворца князя Сергея Александровича; Невский проспект около дворца Белосельских-Белозерских, угол Михайловской площади и Инженерной улицы; место возле дворца великого князя Николая Николаевича, а также участок у Николаевского (ныне Московского) вокзала на Лиговской улице. Петроградскую сторону выбрали потому, что здесь исторически жило больше всего мусульман.

Газета «Речь» отмечала, что, находя основательными все возражения Императорской Академии художеств, Петр Столыпин не считал возможным «взять обратно уже данное разрешение». 8 июля 1909 года градоначальник Даниил Драчевский уведомил комитет по строительству о завершении рассмотрения и утверждении проекта во всех инстанциях.

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Торжественную закладку Соборной мечети в Петербурге приурочили к 25-летию вступления эмира Бухарского на престол Бухарского ханства. Официальной датой открытия святыни считается 21 февраля 1913 года. В этот день был совершен намаз по случаю 300-летия дома Романовых. При этом строительные и отделочные работы продолжались, поэтому дальнейшие пятничные молитвы оказались под запретом. Регулярные богослужения в Соборной мечети начались только в 1920 году с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

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Мечеть открывалась только по большим праздникам, таким как Ураза-байрам и Курбан-байрам. В июне 1940-го отправление культа прекратилось, здание было передано Ленгорздравотделу под склад медицинского оборудования. В конце 1955 года благодаря обращениям тысяч верующих храм решили передать мусульманам. По легенде, повторному открытию мечети способствовал президент Индонезии Сукарно. Во время первого посещения СССР в 1956 году глава страны, увидев небесно-синий купол и минареты, якобы очень удивился, что ему не показали такое сокровище. Впрочем, уникальное религиозное здание к тому времени обветшало и требовало реставрации. В 1961-м, в третий из четырех своих визитов в нашу страну, господин Сукарно побывал в Соборной мечети, о чем сохранилась кинохроника.

Анна Кашурина