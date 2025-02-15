Под пирсом в Витязево подняли 169 мешков с нефтепродуктами

Водолазы МЧС России извлекли 169 мешков с нефтепродуктами со дна моря под пирсом в селе Витязево. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Днем накануне, 14 февраля, специалисты провели 17 парных спусков, каждый из которых длился около часа. Для ускорения подъема на пирсе установили кран с электрической лебедкой.

Дополнительно помощь оказала Морспасслужба: к пирсу направили самоходную баржу «Пикник» с подъемным краном. Водолазы сложили мешки с мазутом в металлическую клетку, после чего ее подняли на поверхность.

«Ъ-Кубань» писал, что краснодарские специалисты с 18 декабря 2024 года вывезли с пляжей курорта более 12 тыс. тонн замазученного песка. На курорте продолжают работать 38 человек и пять единиц техники.

Вячеслав Рыжков