Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под пирсом в Витязево подняли 169 мешков с нефтепродуктами

Водолазы МЧС России извлекли 169 мешков с нефтепродуктами со дна моря под пирсом в селе Витязево. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Днем накануне, 14 февраля, специалисты провели 17 парных спусков, каждый из которых длился около часа. Для ускорения подъема на пирсе установили кран с электрической лебедкой.

Дополнительно помощь оказала Морспасслужба: к пирсу направили самоходную баржу «Пикник» с подъемным краном. Водолазы сложили мешки с мазутом в металлическую клетку, после чего ее подняли на поверхность.

«Ъ-Кубань» писал, что краснодарские специалисты с 18 декабря 2024 года вывезли с пляжей курорта более 12 тыс. тонн замазученного песка. На курорте продолжают работать 38 человек и пять единиц техники.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...