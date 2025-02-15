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Циклон принесет в Петербург 15 февраля легкий мороз и снег

Погоду в Петербурге 15 февраля сформирует северо-западная периферия циклона, уходящего в районы Средней Волги. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

В такой ситуации небо над регионом продолжат закрывать плотные облака, местами пройдет снег. Температурные показатели ожидаются ниже климатической нормы.

Столбики термометров покажут от -6 до -8 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что чуть выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что минувшей ночью в Ленобласти были сильные морозы до -20 градусов. На дорогах сейчас гололедица.

Андрей Маркелов

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