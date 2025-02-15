На торжественный прием Минниханова по случаю 8 марта направят 5 млн рублей

На организацию торжественного приема Рустама Минниханова по случаю Международного женского дня выделят 5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Согласно техническому заданию, для участников мероприятия необходимо будет предоставить тысячу букетов из свежесрезанных цветов.

Также планируется изготовить 150 пригласительных открыток на дизайнерской бумаге.

Кроме того, необходимо будет организовать транспортировку гостей — предоставить четыре автобуса с минимум 50 посадочными местами в каждом.

В программу входит организация питания для участников: завтрак из шести блюд на 700 порций, а также обед на 1000 порций, включающий горячие блюда и закуски. Для приглашенных гостей предусмотрено отдельное меню на 17 человек.

Артём Дергунов