Движение транспорта на выходных ограничат в двух районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения. Они начнут действовать на выходных 15-16 февраля в двух районах города, уточнили в ГАТИ.

В частности, в Приморском районе на срок с 15 февраля по 31 мая в связи с производством работ по строительству газопровода ограничения введут при движении по улице 3-я Конная Лахта у Коннолахтинской дороги.

Кроме того, в том же районе с 16 по 17 февраля из-за аналогичных работ для водителей полностью закрывается участок Новоорловской улицы возле дома 89. Предлагаемый объезд: по Новоалександровской улице.

В свою очередь, в Пушкинском районе на период с 15 февраля по 25 мая движение также перекроют по Саперной улице — от Гусарской улице до Гвардейского бульвара, включая перекрестки.

Объехать этот участок можно будет по Гусарской и Парковой улицам, Красносельскому шоссе, Фуражному и Госпитальному переулкам, Гвардейскому бульвару, Стрелковой и Кирасирской улицам, Кадетскому бульвару.

В ГАТИ рекомендовали водителям заранее планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений и обращать внимание на информационные знаки.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях из-за реконструкции канализационной сети в Сестрорецке.

Андрей Цедрик