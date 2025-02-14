Суд арестовал новое имущество семьи экс-главы Сочи Алексея Копайгородского

Суд в Москве арестовал и продлил срок ранее наложенного ареста на имущество семьи и аффилированных лиц экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста и продлении срока наложения ареста на имущество, принадлежащее самому экс-мэру, а также родственникам и иным аффилированным лицам. Речь идет как о движимом, так и о недвижимом имуществе. Сохраняются ранее наложенные судом запреты и ограничения.

«Ъ-Сочи» писал, что несколькими днями ранее Алексею Копайгородскому продлили арест. Он пробудет под стражей до 17 мая. Также суд продлил срок домашнего ареста супруге бывшего мэра Янине Копайгородской. Мера пресечения будет действовать еще три месяца.

Алексея и Янину Копайгородских задержали осенью 2024 года в рамках расследования уголовного дела о растрате. Позже в отношении бывшего мэра возбудили еще одно уголовное дело — о взятке.

Вячеслав Рыжков