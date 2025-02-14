«Салават Юлаев» всухую обыграл казанский «Ак Барс»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:0. Игра проходила на льду «Уфа-Арены».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Роман Хакимов / ХК "Салават Юлаев" Виктор Козлов (второй справа в верхнем ряду) в бытность старшим тренером команды "Металлург МГ" Фото: Коммерсантъ / Василий Пономарев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Роман Хакимов / ХК "Салават Юлаев" Виктор Козлов (второй справа в верхнем ряду) в бытность старшим тренером команды "Металлург МГ" Фото: Коммерсантъ / Василий Пономарев

Перед матчем «Салават Юлаев» отставал от «Ак Барса» на одну строчку в турнирной таблице Восточной конференции, разница между командами составляла одно очко. До этой встречи команды встречались друг с другом пять раз, в трех случаях сильнее были казанцы.

В первом периоде команды обменялись двумя нереализованными двухминутками большинства, а самым опасным моментом стало попадание в штангу ворот «Салавата Юлаева» после броска нападающего «Ак Барса» Семена Кошелева.

Счет был открыт в середине второго периода, когда комбинация Сергея Варлова, Александра Черного и Артема Набиева закончилась точным броском последнего в ворота «Ак Барса». В этом сезоне 19-летний нападающий забил казанцам три гола.

Спустя минуту шайба попала в перекладину ворот «Ак Барса» после подставления клюшки Шелдона Рэмпала, когда «юлаевцы» разыгрывали большинство. За пять минут до конца второго отрезка шайба попала в штангу ворот «Салавата Юлаева» после броска казанского нападающего Ника Петана.

На десятой минуте третьего периода уфимский нападающий Данил Алалыкин перехватил шайбу в чужой зоне, отдал передачу из-за ворот на «пятачок» на клюшку Дениса Яна, который с близкого расстояния удвоил преимущество «Салавата Юлаева».

За три минуты до конца третьего периода игрок «Ак Барса» был удален на четыре минуты, благодаря чему «Салават Юлаев» получил численное превосходство до конца встречи. Главный тренер гостей Анвар Гатиятуллин заменил вратаря на пятого полевого игрока, однако за 28 секунд до конца игры канадский форвард уфимцев Джошуа Ливо поразил пустые ворота (ассистент — Александр Хмелевски). Тем самым нападающий закрепился на первом месте в списке снайперов и бомбардиров лиги (в его активе 41 гол, 64 очка).

Таким образом, команды сравнялись по количеству побед друг на другом в этом сезоне. В турнирной таблице команды поменялись местами — «Салават Юлаев» с 73 очками поднялся на второе место в конференции, «Ак Барс» опустился на третье с 72 очками. Лидер конференции — челябинский «Трактор» (76 очков).

Идэль Гумеров