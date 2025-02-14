Вынесение вердикта присяжных по делу банды Кости Могилы могут снова перенести

По состоянию на вечер пятницы, 14 февраля, присяжные заседатели в Городском суде Санкт-Петербурга пока не вынесли решение о виновности или невиновности экс-президента городской Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабы и его предполагаемых подельников — Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля по делу об убийстве криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу Кувалда в 1993 году. Присяжные могут продолжить совещаться в понедельник, 17 февраля, сообщили «Ъ-СПб» в Следственном комитете РФ.

Напомним, что по данным следствия, подсудимые входили в банду Константина Яковлева, более известного в бандитском мире Петербурга как Костя Могила. Все они в своем последнем слове утверждали, что не причастны к событиям 30-летней давности.

Первое заседание по делу банды Кости Могилы прошло в петербургском Горсуде в середине сентября 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Здесь вам такое рассказали, что даже у меня волосы зашевелились».

Андрей Цедрик