Движение по участку ЗСД ограничат в ночь на 16 и 17 февраля

В ночь на 16 и 17 февраля будет ограничено движение основного хода на южном участке ЗСД в районе съезда на Автомобильную улицу в северном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы».

Участок трассы будет перекрыт в период с 23:00 15 февраля до шести утра 16 февраля и в те же часы в ночь на 17 февраля.

«В это же время будут закрыты съезды с Ленинского проспекта и Автомобильной ул., в направлении ул. Благодатной, а также с ЗСД на ШМСД в направлении Витебского пр.»,— сообщили в пресс-службе компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по Большому Сампсониевскому проспекту ограничили из-за ремонта сетей.

Дарья Астанина