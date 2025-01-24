«Русагро-Тамбов» в кассации хочет отменить взыскание ущерба реке Царевка

В арбитражный суд Центрального округа поступила кассационная жалоба ООО «Русагро-Тамбов» (входит в ГК «Русагро») на решение апелляционной инстанции о взыскании с компании 6,9 млн руб. ущерба, причиненного реке Царевка в Знаменском округе Тамбовской области. Она принята к производству, следующее заседание запланировано на 13 февраля. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Судебные разбирательства по этому делу длятся с апреля 2023 года, когда прокуратура Тамбовской области подала иск в арбитражный суд региона. По данным властей, предприятие сбрасывало неочищенные стоки в каскад водоемов из трех прудов, расположенных к юго-западу и западу от пруда-охладителя предприятия. Анализ «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Тамбовской области» (ЦЛАТИ) выявил многократные превышения содержания загрязняющих веществ.

В апреле 2024 года первая инстанция отказала облпрокуратуре в удовлетворении иска, сославшись на невозможность рассчитать ущерб водоему от действий компании. Одной из причин является тот факт, что в Царевку попадают стоки не только с предприятия, но и с жилого фонда. Суд также указал, что при расчете ущерба якобы не использовался необходимый показатель. В конце октября того же года 19-й арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции и постановил взыскать с ответчика ущерб.

В апреле 2023-го по материалам прокурорский проверки было возбуждено уголовное дело о загрязнении реки (ч. 1 ст. 250 УК РФ, до трех месяцев ареста). В прокуратуре региона «Ъ-Черноземье» рассказали, что его расследование приостановлено из-за того, что «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено».

В январе 2024 года бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров обвинил ГК «Русагро» в критическом загрязнении территории.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «“Русагро” назначили высокую Цну».

Анастасия Колпачева