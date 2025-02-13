В Апшеронске школьники мусорили и ели у Вечного огня

Апшеронские школьники устроили «привал» у Вечного огня, где ели и неподобающе себя вели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции выявили публикацию, на которой подростки неподобающе себя ведут на мемориале у Вечного огня в Апшеронске. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, школьники ели и ползали на четвереньках вокруг мемориала.

Сейчас полиция Апшеронского района проводит проверку.

Алина Зорина