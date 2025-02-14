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В Екатеринбурге пройдет выставка-ярмарка современных художников ATRIUM

В Ельцин-центре 15 и 16 февраля пройдет выставка-ярмарка ATRIUM, на которой представят работы современных художников Урала и ближайших регионов. В рамках программы пройдут экскурсии и открытые дискуссии.

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Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре &quot;Ельцин-Центр&quot;

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Елены Мочаловой &quot;Голова &quot;Северная богиня&quot;.

Работа Елены Мочаловой "Голова "Северная богиня".

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фотограф Наташа Подунова перед началом работы ярмарки

Фотограф Наташа Подунова перед началом работы ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа фотографа Ани Марченковой &quot;Путь&quot;

Работа фотографа Ани Марченковой "Путь"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре &quot;Ельцин-Центр&quot;

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре &quot;Ельцин-Центр&quot;

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа художницы HUA &quot;Портрет улыбающейся художницы&quot;

Работа художницы HUA "Портрет улыбающейся художницы"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фотограф Сергей Потеряв во время общения с посетителями ярмарки

Фотограф Сергей Потеряв во время общения с посетителями ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители у работ художницы Нины Антроповой

Посетители у работ художницы Нины Антроповой

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре &quot;Ельцин-Центр&quot;

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у работ художника Ильи Мозги

Посетитель у работ художника Ильи Мозги

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре &quot;Ельцин-Центр&quot;

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре &quot;Ельцин-Центр&quot;

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре &quot;Ельцин-Центр&quot;

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре &quot;Ельцин-Центр&quot;

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа Елены Мочаловой "Голова "Северная богиня".

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фотограф Наташа Подунова перед началом работы ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа фотографа Ани Марченковой "Путь"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа художницы HUA "Портрет улыбающейся художницы"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фотограф Сергей Потеряв во время общения с посетителями ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители у работ художницы Нины Антроповой

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель у работ художника Ильи Мозги

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На выставке представлены работы художников из Екатеринбурга, Перми, Нижнего Тагила, Тюмени, Челябинска и Уфы. Помимо живописи, в экспозиции представлены фотографии, скульптуры, керамика, линогравюры, работы в смешанных техниках. Зал условно поделен на две части, в одной из которых находятся стенды галерей, представляющих разных художников, в другой — зоны независимых авторов, которые продают свои работы напрямую. Стоимость работ начинается от нескольких сотен рублей, самый дорогой экспонат стоит 597 тыс. руб.

«Состав участников собирали все коллеги из арт-галереи. Это в целом размышление о том, какова сейчас художественная сцена в пределах Урала и Поволжья»,— сказал куратор выставки Никита Перфильев. Он пояснил, что региональные ярмарки современного искусства становятся трендом по всей России, тогда как в столицах подобные проекты существуют уже давно.

Во время выставки можно будет посетить экскурсии экспертов, в частности, специалиста по стрит-арту Алексея Шахова, арт-медиатора Марии Малыщук, исследовательницы современного искусства Арины Воробьевой. Помимо этого, пройдет несколько открытых дискуссий, на которых совместно с художниками, представителями институций, коллекционерами обсудят роль галерей, коллекционирование, взаимодействие искусства и бизнеса.

Основной задумкой проекта было дать возможность начинающим коллекционерам пополнить их коллекции. Подобный проект реализовывали на площадке Ельцин-центра полтора года назад. Тогда ярмарка проходила в течение одного дня, на ней можно было приобрести работы художников, украшения, поделки, предметы декоративно-прикладного искусства. В дальнейшем планируется расширять географию ярмарки, привлекать больше участников из Сибири и южной части России.

Анна Капустина

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