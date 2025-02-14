В Екатеринбурге пройдет выставка-ярмарка современных художников ATRIUM

В Ельцин-центре 15 и 16 февраля пройдет выставка-ярмарка ATRIUM, на которой представят работы современных художников Урала и ближайших регионов. В рамках программы пройдут экскурсии и открытые дискуссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Работа Елены Мочаловой "Голова "Северная богиня". Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фотограф Наташа Подунова перед началом работы ярмарки Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Работа фотографа Ани Марченковой "Путь" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Работа художницы HUA "Портрет улыбающейся художницы" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фотограф Сергей Потеряв во время общения с посетителями ярмарки Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Посетители у работ художницы Нины Антроповой Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Посетитель у работ художника Ильи Мозги Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 16 Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Работа Елены Мочаловой "Голова "Северная богиня". Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фотограф Наташа Подунова перед началом работы ярмарки Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Работа фотографа Ани Марченковой "Путь" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Работа художницы HUA "Портрет улыбающейся художницы" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фотограф Сергей Потеряв во время общения с посетителями ярмарки Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Посетители у работ художницы Нины Антроповой Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Посетитель у работ художника Ильи Мозги Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Пресс-показ ярмарки современного искусства ATRIUM в общественном, культурном и образовательном центре "Ельцин-Центр" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На выставке представлены работы художников из Екатеринбурга, Перми, Нижнего Тагила, Тюмени, Челябинска и Уфы. Помимо живописи, в экспозиции представлены фотографии, скульптуры, керамика, линогравюры, работы в смешанных техниках. Зал условно поделен на две части, в одной из которых находятся стенды галерей, представляющих разных художников, в другой — зоны независимых авторов, которые продают свои работы напрямую. Стоимость работ начинается от нескольких сотен рублей, самый дорогой экспонат стоит 597 тыс. руб.

«Состав участников собирали все коллеги из арт-галереи. Это в целом размышление о том, какова сейчас художественная сцена в пределах Урала и Поволжья»,— сказал куратор выставки Никита Перфильев. Он пояснил, что региональные ярмарки современного искусства становятся трендом по всей России, тогда как в столицах подобные проекты существуют уже давно.

Во время выставки можно будет посетить экскурсии экспертов, в частности, специалиста по стрит-арту Алексея Шахова, арт-медиатора Марии Малыщук, исследовательницы современного искусства Арины Воробьевой. Помимо этого, пройдет несколько открытых дискуссий, на которых совместно с художниками, представителями институций, коллекционерами обсудят роль галерей, коллекционирование, взаимодействие искусства и бизнеса.

Основной задумкой проекта было дать возможность начинающим коллекционерам пополнить их коллекции. Подобный проект реализовывали на площадке Ельцин-центра полтора года назад. Тогда ярмарка проходила в течение одного дня, на ней можно было приобрести работы художников, украшения, поделки, предметы декоративно-прикладного искусства. В дальнейшем планируется расширять географию ярмарки, привлекать больше участников из Сибири и южной части России.

Анна Капустина