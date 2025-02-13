Началась реконструкция теплосетей у метро «Гражданский проспект»

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» приступили к реконструкции тепловых сетей у станции метро «Гражданский проспект», сообщает пресс-служба Смольного 13 февраля. Речь идет о домах 7, 9, 11/16 по Киришской улице и доме 25/13 по улице Черкасова.

Там заменят почти 1,5 км трубопровода. За последние пять лет участок доставил теплоэнергетикам немало проблем, там были найдены и устранены более 20 технологических нарушений.

Вместо старых труб поставят современные стальные в пенополиуретановой изоляции. Новые сети оснастят системой оперативного дистанционного контроля.

На объекте уже смонтировали более 400 метров временных трубопроводов из 940. По ним жители будут получать тепло и горячую воду в период реконструкции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что лопнувшую трубу на проспекте Ветеранов у дома 78 починили раньше срока.

Андрей Маркелов