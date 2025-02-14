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Коммерсантъ FM
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МИД: власти РФ обсуждают с Дамаском военное присутствие России в Сирии

Российские власти обсуждают вопрос военного присутствия РФ в Сирии с новым руководством арабской республики. Об этом в пятницу на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в Москве настроены развивать связи с новым правительством Дамаска.

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Наши контакты с сирийской стороной нацелены на конкретизацию тех возможностей, которые имеются в сфере двустороннего сотрудничества на нынешнем этапе. Обсуждается и вопрос, связанный с российским военным присутствием в Сирии»,— сказала Мария Захарова (цитата по РИА Новости).

Дипломат также напомнила, что с российской стороны неоднократно звучали заявления о готовности развивать двусторонние связи в различных областях.

12 февраля Владимир Путин впервые провел телефонные переговоры с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. По итогам разговора с российской стороны заверили, что Москва готова содействовать социально-экономическому развитию Сирии, в том числе путем гуманитарной помощи. По версии сирийских властей, в ходе беседы Владимир Путин выразил готовность пересмотреть соглашения, заключенные с прежним сирийским правительством. В Дамаске не уточнили, идет ли речь о соглашениях по военным базам. В Кремле не раскрыли, обсуждали ли президенты РФ и Сирии судьбу российских военных баз.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что Москва предложила Дамаску использовать российские военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям республики. В конце января текущего года российская межведомственная делегация посетила Дамаск, где обсудила будущее двусторонних отношений. По итогам переговоров стороны согласились продолжить консультации по вопросу сохранения военных баз РФ в стране.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Но деньги вперед».

Анастасия Домбицкая

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