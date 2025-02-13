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Коммерсантъ FM
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В Кремле не раскрыли, обсуждали ли президенты РФ и Сирии судьбу военных баз

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут сообщить никаких новых деталей о переговорах России и Сирии по российским военным базам.

«Нет, ничего нового, что мы могли бы сообщить, пока нет»,— так господин Песков ответил на вопрос о том, обсуждал ли российский лидер с новым руководителем Сирии Ахмедом аш-Шараа судьбу российских военных баз в арабской республике в ходе телефонного разговора 12 февраля.

Сегодня, 13 февраля, утром агентство SANA со ссылкой на канцелярию сирийского лидера сообщило, что власти Сирии заявили о готовности России к пересмотру соглашений, заключенных еще при прежнем правительстве. «Президент России подтвердил поддержку своей страной единства, суверенитета и стабильности сирийской территории, а также выразил готовность страны пересмотреть соглашения, заключенные Россией с прежним режимом»,— говорится в информационном сообщении.

12 февраля Владимир Путин впервые провел телефонные переговоры с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. По итогам разговора в Кремле заверили, что Москва готова содействовать социально-экономическому развитию Сирии, в том числе путем гуманитарной помощи.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что Москва предложила Дамаску использовать российские военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям республики. В конце января текущего года российская межведомственная делегация посетила Дамаск, где обсудила будущее двусторонних отношений. По итогам переговоров стороны согласились продолжить консультации по вопросу сохранения военных баз РФ в стране.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Но деньги вперед».

Анастасия Домбицкая

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