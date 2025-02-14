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Коммерсантъ FM
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«Спрос на такие квартиры стабилен»

Светлана Бардина — о жилье с видом на воду

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, по какой цене в столице предлагаются лоты в ЖК рядом с Москвой-рекой.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса 490 тыс. руб. Средняя площадь лота в экспозиции — 55 кв. м. Но если жилой комплекс расположен около воды, то средние показатели уже другие. У воды дороже более чем на 10%, посчитали специалисты компании Whitewill. Жилой «квадрат» в таких проектах около 540 тыс. руб., а средняя площадь лота — более 60 кв. м.

Брокеры отмечают, что само по себе расположение ЖК у воды является важным критерием для определения стоимости квадратного метра, но на цену влияют и другие параметры, например, локация, сроки ввода, стоимость строительства, метраж лота, этаж, квартирография. При этом жилье с видом на воду всегда оценивается дороже, и чем больше таких квартир в проекте, тем общая средняя стоимость метра в проекте будет выше.

В столице сейчас насчитывает 17 новых проектов бизнес-класса, расположенных в непосредственной близости от Москвы-реки, а в экспозиции от застройщиков представлено более 3,6 тыс. квартир. Открытые виды на воду способны увеличить стоимость недвижимости минимум на 15 и даже на 17%, подчерчивают эксперты компании Level Group. А спрос на такие квартиры стабилен. Это связано с потребностью покупателей в комфортной городской среде. Они все чаще рассматривают видовые характеристики таких объектов как инвестиционное преимущество, способное повысить ликвидность квартиры. Безусловно, здесь важную роль играет развитая инфраструктура: наличие прогулочных зон, причалов и благоустроенных набережных увеличивает привлекательность таких объектов.

Светлана Бардина

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