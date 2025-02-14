Песков: РФ заинтересована в развитии отношений с «Группой двадцати»

Российские власти заинтересованы в развитии отношений с «Группой двадцати» (G20), заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, этот экономический клуб больше отражает экономические реалии, чем «Группа семи».

«С этой точки зрения, конечно, мы считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в рамках G20»,— сказал представитель Кремля. «Именно такой форум, как G20, наверное, больше отражает экономический локомотив земного шара»,— добавил он, отметив, что G7 утратила релевантность.

13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что исключать Россию из G7 было ошибкой. «Мне бы очень хотелось вернуть их (Россию в состав G7.— "Ъ")»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по Reuters).

Россия была членом клуба промышленно развитых экономик мира G7 (тогда известного как G8.— "Ъ") в течение 17 лет, с 1997 года. Дважды принимала председательство. В 2006 году саммит G8 прошел в Санкт-Петербурге. В 2014 году планировалось провести встречу лидеров в Сочи. Однако в марте, после событий в Крыму, западные страны прекратили работу в формате G8 и вернулись к формату G7.

«Ъ» вспоминает, как прошли первые переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на полях G20 в Гамбурге.

Анастасия Домбицкая