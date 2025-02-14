Петербургская лаборатория «Хеликс» запускает лайт-формат в нескольких регионах РФ

Основанная в Петербурге медицинская лаборатория «Хеликс» запускает лоукост-сервис Helix Lite. Предполагается, что в 2025 году сеть развернется более чем на 1500 пунктов в 170 городах России, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что сервис будет работать в тех городах, где до того «Хеликс» не был представлен розничными точками и не имеет франчайзи-партнеров. В феврале доступ к нему появится в шести городах: Казани, Самаре, Перми, Ижевске, Липецке и Кирове. На первом этапе развития Helix Lite клиенты смогут сдавать анализы в 133 партнерских пунктах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургское УФАС признало ненадлежащей рекламную рассылку с продвижением услуг лабораторной службы «Хеликс». Компании выдали предписание для исправления нарушения.

Андрей Цедрик