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Петербургская лаборатория «Хеликс» запускает лайт-формат в нескольких регионах РФ

Основанная в Петербурге медицинская лаборатория «Хеликс» запускает лоукост-сервис Helix Lite. Предполагается, что в 2025 году сеть развернется более чем на 1500 пунктов в 170 городах России, сообщили в компании.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что сервис будет работать в тех городах, где до того «Хеликс» не был представлен розничными точками и не имеет франчайзи-партнеров. В феврале доступ к нему появится в шести городах: Казани, Самаре, Перми, Ижевске, Липецке и Кирове. На первом этапе развития Helix Lite клиенты смогут сдавать анализы в 133 партнерских пунктах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургское УФАС признало ненадлежащей рекламную рассылку с продвижением услуг лабораторной службы «Хеликс». Компании выдали предписание для исправления нарушения.

Андрей Цедрик

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