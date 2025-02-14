Ушел из жизни бывший ректор Самарского госуниверситета Игорь Носков

На 70-м году жизни скончался бывший ректор Самарского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор Игорь Носков. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России», где он занимал пост секретаря с 2008 по 2011 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

С 2009 по 2014 год Игорь Носков занимал пост ректора Самарского государственного университета. С 2014 года он возглавлял кафедру педагогики Самарского филиала МГПУ.

Как сообщили в пресс-службе Самарского университета, Игорь Носков являлся автором свыше 200 научных трудов, на протяжении многих лет активно занимался вопросами государственной образовательной политики, сравнительного анализа образовательных систем, педагогической этики и имиджелогии.