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Коммерсантъ FM
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Глава Пентагона допустил вступление Украины в НАТО в будущем

Вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО) сейчас маловероятно, однако теоретически возможно в будущем. Об этом заявил глава Пентагона США Пит Хегсет. По его словам, членство Киева в НАТО не может рассматриваться на данном этапе, поскольку без этого не удастся разрешить российско-украинский конфликт мирным путем.

Глава Пентагона США Пит Хегсет

Глава Пентагона США Пит Хегсет

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Пентагона США Пит Хегсет

Фото: Yves Herman / Reuters

«Членство (Украины. — "Ъ") в НАТО маловероятно с учетом реалий того положения, в котором мы находимся»,— сказал господин Хегсет в интервью порталу Breitbart News. «Никто не вбивает кол в землю на 25 лет или на какой-либо другой период времени»,— добавил он.

«Если вы хотите мира на основе переговоров, вы хотите прекращения огня, вы хотите возможности для прочного мира, в действительности, прямо сейчас это не рассматривается»,— подчеркнул глава американского оборонного ведомства.

12 февраля Пит Хегсет на заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе назвал возвращение к границам Украины до 2014 года и вступление Украины в НАТО нереалистичными задачами. Глава Минобороны США выразил мнение, что устойчивого мира можно добиться посредством предоставления «надежных гарантий безопасности, гарантирующих, что война не начнется снова». Отметив, что в США не верят, что членство Украины в НАТО может стать реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта, Пит Хегсет заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть подкреплены «боеспособными европейскими или неевропейскими военными».

Об итогах заседания в формате «Рамштайн» — в материале «Ъ» «"Рамштайн" меняет припев».

Анастасия Домбицкая

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