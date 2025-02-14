Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 февраля

10:54. Расчеты РСЗО «Град» артиллерийской бригады ВДВ уничтожили скопление живой силы ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

10:30. В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА — губернатор Александр Гусев.

10:23. В Курской области объявлена ракетная опасность — оперштаб.

10:21. Отбой ракетной опасности в Белгородской области — РСЧС.

09:49. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области — РСЧС.

09:38. Опасность атаки БПЛА в Белгородской области — РСЧС.

09:37. СКР будет расследовать атаку дронов на Белгородскую область сегодня ночью, в результате которой погиб мирный житель. Об этом сообщили в ведомстве.

09:12. 14 февраля около 8:25 в селе Петровском Петровского округа Тамбовской области на лед водоема упал украинский БПЛА. В результате дрон взорвался. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают правоохранительные органы. Об этом сообщили в правительстве региона.

08:25. Курская область: отбой ракетной опасности — оперштаб.

08:12. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

08:01. В Воронежской области после ночной атаки беспилотников пострадавших и разрушений на земле нет, рассказал губернатор Александр Гусев.

07:42. Валуйский округ Белгородской области атаковали беспилотники, в селе Кукуевка погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также в регионе повреждены несколько домой и автомобилей.

07:14. Минобороны: в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских БПЛА, в том числе 46 над Черноземьем: 41 БПЛА над территорией Белгородской области, пять БПЛА над территорией Воронежской области и четыре БПЛА над территорией Ростовской области.

01:04. Над Старооскольским округом Белгородской области сработала система ПВО — сбиты несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.