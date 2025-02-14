В Ярославской области вырос оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в 2024 году в Ярославской области составил 424 млрд руб. или 111% в сопоставимых ценах к 2023 году. Об этом сообщает Ярославльстат. В 2023 году розничная торговля в регионе также росла, но меньшими темпами — годовой индекс составил 105,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Второе полугодие для розницы оказалось более успешным, чем первое. В первом и втором кварталах оборот вырос на 9 и 7,9% соответственно, а в третьем и четвертом — на 13,1 и 13,3% по сравнению с аналогичными периодами 2023 года.

Напомним, что оборот общественного питания в 2024 году в регионе сократился на 2,3%.

Антон Голицын