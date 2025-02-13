В Ярославской области упал оборот общепита в 2024 году

Оборот предприятий общественного питания в 2024 году в Ярославской области составил 97,7% по сравнению с 2023-м в сопоставимых ценах. Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего оборот общественного питания в регионе в прошлом году, по данным органа, составил 19 млрд 979,9 млн руб. Худшим для отрасли стали первые два квартала года, когда оборот составил 92,5 и 92,1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, а в абсолютных цифрах — 4,5 и 4,9 млрд руб.

Во втором полугодии ситуация улучшилась. В третьем и четвертом кварталах предприятия общепита показали оборот 5,2 млрд руб. и 5,3 млрд руб., или 102,1 и 104% по сравнению с 2023 годом.

Антон Голицын