Поток иностранных туристов в Россию увеличился на 40%

Количество иностранных туристов, посетивших Россию в 2024 году, составило около 5 млн человек и выросло на 40% относительно 2023 года. Об этом сообщил замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов.

«Это где-то порядка 5 млн, если смотреть по размещению в гостиницах, и 9–10 млн, если смотреть по международной авиаперевозке. На Камчатке, в частности, количество туристов выросло в полтора раза»,— рассказал господин Максимов на форуме «Путешествуй!» (цитата по ТАСС). По его оценке, на увеличение турпотока повлияли программы развития туризма.

Так, в России запустили механизм электронной визы, а также безвизовых туров с Китаем и Ираном. У России появился бренд Discover Russia, который она продвигает на международных рынках. «Благодаря бренду были запущены новые международные чартерные программы, подписаны коммерческие договоры на привоз туристов в различные регионы России»,— рассказал господин Максимов. Бренд уже презентовали в Китае, Индии и на Ближнем Востоке.

В рамках кобрендинга на Камчатке появился маршрут «Земля драконов» для китайских туристов. Благодаря этому турпоток там вырос в 1,5 раза. Тур реализовали уже для 20 китайских компаний. Сейчас существует 11 подобных маршрутов по 12 регионам страны, которые адаптированы для иностранных туристов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туристы раскатились».