Новосибирские коммунисты выбрали вопрос для «народного референдума»

Региональное отделение (РО) КПРФ в Новосибирской области включит в вопросы инициированного партией «народного референдума» вопрос о возврате прямых выборов глав муниципалитетов и недопущении ликвидации местных советов. Об этом говорится в сообщении РО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

«Ликвидация местных советов на самом первом, приближенном к людям уровне может привести к крайне отрицательным последствиям. Самое очевидное — массовый отъезд людей из приграничных территорий. Ведь как правило, если перестает работать сельская администрация, то следом за этим закрывается школа, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека — весь набор, необходимый для цивилизованной жизни»,— объяснил выбор вопроса вице-спикер и руководитель фракции КПРФ законодательного собрания Новосибирской области Владимир Карпов.

Как писал «Ъ», 31 января лидер КПРФ Геннадий Зюганов на Общероссийском открытом партийном собрании сообщил о том, что коммунисты начнут сбор подписей за четыре инициативы: об ограничении торговой наценки на продовольствие и лекарственные средства, о снижении пенсионного возраста и национализации сферы ЖКХ, а также о необходимости принятия закона о «детях войны». Коммунисты в регионах могут добавить один собственный вопрос, исходя из его актуальности в конкретном субъекте федерации. Сбор подписей в рамках «народного референдума» предполагается провести на доступных площадках для подготовки электората к избирательным кампаниям 2025-2026 годов.

Прямые выборы мэра Новосибирска и наукограда Кольцово были отменены в 2023 году, а ранее — во всех остальных муниципалитетах области. Процесс создания муниципальных округов с ликвидацией местных советов начался в регионе в 2024 году.

Валерий Лавский