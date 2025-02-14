Объем строительства в Нижегородской области за 2024 год сократился на 16,7%

На 16,7% сократился объем строительства в Нижегородской области за 2024 год. По подсчетам Нижегородстата, работ в данном виде деятельности выполнено на 270,5 млрд руб. против 304,7 млрд годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В декабре 2024 года выполнено строительных работ на 31,8 млрд руб., что на 32% меньше в сравнении с декабрем 2023 года.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», объем жилищного строительства, исчисляемого в кв. м, за 2024 год в Нижегородской области вырос на 8,1%.

Галина Шамберина