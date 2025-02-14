В Нижегородской области за 2024 год ввели 2,01 млн кв. м жилья

За 2024 год в Нижегородской области построили 2,01 млн кв. м жилья, что на 8,1% больше в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщает Нижегородстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего за год в регионе построено почти 9,57 тыс. домов на 22,4 тыс. квартир. В том числе за декабрь построено 629 домов на 2,73 тыс. квартир общей площадью 185 тыс. кв. м.

Население за счет собственных и привлеченных средств в 2024 году построило почти 8,8 тыс. домов общей площадью 1,26 млн кв. м.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в 2023 году в Нижегородской области ввели в эксплуатацию почти 1,9 млн кв. м. жилья, что на 9,3% больше по сравнению с предыдущим годом.

Галина Шамберина