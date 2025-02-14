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Коммерсантъ FM
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МИД КНР: Пекин готов содействовать контролю над ядерным оружием с США и РФ

Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин готов вместе с Россией и США поддерживать многосторонний механизм ООН по контролю над ядерным оружием. Так он прокомментировал планы президента США Дональда Трампа обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных арсеналов.

Фото: Florence Lo / Reuters

Фото: Florence Lo / Reuters

«Китай строго придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, придерживается оборонной ядерной стратегии, всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, и не участвует в гонке вооружений ни с одной страной»,— сказал Го Цзякунь на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Представитель МИД КНР подчеркнул, что США и Россия «обладают более чем 90% мирового ядерного оружия». «Ядерное разоружение должно следовать основным принципам, включая поддержание глобальной стратегической стабильности и обеспечение того, чтобы не поставить под угрозу безопасность всех стран»,— отметил Го Цзякунь.

Накануне Дональд Трамп заявил, что в первый президентский срок он вел переговоры о ядерном разоружении, но на момент его возвращения в Белый дом «весь мир полыхает». Американский президент намерен обсудить с Китаем и Россией снижение уровня эскалации. МИД РФ отмечал, что Москва продолжает соблюдать ограничения, предусмотренные Договором о стратегических наступательных вооружениях, хотя и приостановила свое участие в соглашении.

Подробности — в материале «Ъ» «Разговор на повышенных потолках».

Лусине Баласян

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