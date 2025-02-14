Таможенники в Сочи пресекли ввоз 220 пачек контрабандных сигарет

На границе Сочи с Абхазией сотрудники таможни остановили автомобиль Hyundai Solaris, в багажнике которого обнаружили контрабандную табачную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

При последующем детальном осмотре автомобиля в тайнике, скрытом за обшивкой боковой стороны багажника, специалисты обнаружили 220 пачек (всего 4,4 тыс. штук) сигарет с абхазскими акцизными марками. Для доступа к скрытой продукции сотрудники таможни демонтировали обшивку.

В отношении нарушителя возбудили несколько дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 16.1 и ст. 16.3 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников и несоблюдение ограничений на ввоз товаров).

«Ъ-Сочи» писал, что на границе Сочи с Абхазией таможенники остановили незаконный ввоз табачной продукции. В остановленной на посту «Адлер» иномарке нашли 400 пачек контрабандных сигарет.

Мария Удовик