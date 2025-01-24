Таможенники в Сочи пресекли ввоз контрабандных сигарет

На границе Сочи с Абхазией таможенники остановили незаконный ввоз табачной продукции. В остановленной на посту «Адлер» иномарке нашли 400 пачек контрабандных сигарет, передает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарской таможни Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

В ведомстве уточнили, что контрабанда провозилась в автомобиле марки Volkswagen Polo. Вызвавшая подозрение машина была направлена на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

При дальнейшем таможенном досмотре таможенники нашли в багажнике незаконно перемещаемую табачную продукцию. Блоки и пачки сигарет находились в двух спортивных сумках среди личных вещей водителя. Всего нарушитель пытался провезти 425 пачек сигарет иностранного производства без российских акциз.

Водитель заявил таможенникам, что сигареты приобрел «для себя и в подарок родственникам». В ЮТУ напомнили, что, согласно закону, для личного пользования разрешен ввоз табачных изделий в количестве 200 сигарет.

Продукцию изъяли. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ.

Вячеслав Рыжков