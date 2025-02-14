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Три УК из Альметьевска возглавили антирейтинг управляющих компаний Татарстана

Три УК из Альметьевска возглавили антирейтинг управляющих компаний Татарстана за 2024 год с общей суммой штрафов более 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции республики.

Три УК из Альметьевска возглавили антирейтинг управляющих компаний Татарстана

Три УК из Альметьевска возглавили антирейтинг управляющих компаний Татарстана

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Три УК из Альметьевска возглавили антирейтинг управляющих компаний Татарстана

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Компании ООО «ЖЭУ-3», ООО «Альянс» и ООО «УК «Первый поселок», имеющие одного учредителя, получили 39 постановлений о нарушениях. Общая сумма штрафов составила 2,07 млн руб.

На втором месте оказались три УК из Набережных Челнов: ООО «УК Ремжилстрой», ООО «УК Электротехников» и ООО «УК Махалля». На них составлен 31 протокол со штрафами на 1,06 млн руб.

Третье место заняла нижнекамская УК «Эйбэт» с 35 протоколами и штрафами на 955 тыс. руб.

В десятку антирейтинга также вошли:

  • ООО «УК «Жилье» (Нижнекамск) — 14 протоколов, штрафы 843 тыс. руб.;
  • ООО УК «Камстройсервис» (Набережные Челны) — 12 протоколов, штрафы 495 тыс. руб.;
  • ООО «ЖЭУ 7» (Альметьевск) — 9 протоколов, штрафы 450 тыс. руб.;
  • ООО УК «Альметьевск» — 2 протокола, штрафы 350 тыс. руб.;
  • ООО «УК АЛСУ» — 13 протоколов, штрафы 332 тыс. руб.;
  • ООО «АСЦЖ» (Альметьевск) — 6 протоколов, штрафы 125 тыс. руб.;
  • ООО «УК ЖКХ г. Заинска» — 6 протоколов, штрафы 88 тыс. руб.

«За прошлый год в инспекцию поступило рекордное количество обращений — 23 731, что почти на 35% больше, чем годом ранее», — отметили в пресс-службе ведомства.

В инспекции подчеркнули, что в антирейтинг не вошли товарищества собственников жилья, поскольку законодательство предусматривает для них более мягкие наказания.

«Если должностное лицо может получить штраф в размере 100 тыс. руб. максимум, то в ТСЖ — в 20 раз меньше. УК может быть назначен штраф максимум на 300 тыс. руб., на ТСЖ — в 3 раза меньше. Для управления многоквартирным домом УК должна получить лицензию, возглавить ТСЖ может самый милый и грамотный сосед, причем без опыта работы в ЖКХ. То есть ответственность и спрос разные», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, Жилинспекция добивается дисквалификации главы УК «Уютный дом» из Казани.

Анар Зейналов

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