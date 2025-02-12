Жилинспекция Татарстана добивается дисквалификации главы УК «Уютный дом»

В связи с жалобами казанцев жилищная инспекция Татарстана намерена дисквалифицировать главу управляющей компании Ново-Савиновского района столицы «Уютный дом». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Некоторые из выявленных нарушений угрожают здоровью и жизни прохожих. К примеру, со здания № 2 на улице Гаврилова осыпается фасадная плитка.

Жилищная инспекция Татарстана подала иск в суд за обслуживание жилищного фонда с нарушением законодательства и прав граждан.

Ранее сообщалось, что управляющая компания «Уютный дом» пыталась обмануть инспектора Госжилинспекции Татарстана.

Дом на улице Гаврилова назвали самым показательным в плане нарушений. Во время проверки инспекторы обнаружили там 12 нарушений.

Дарья Сайфиева