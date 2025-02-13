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В Сочи потушили пожар на складе площадью 90 «квадратов»

В четверг, 13 февраля, в Сочи ликвидировали пожар в одноэтажном складском помещении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О возгорании на улице Чекменева сообщили диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 10:34. В течение одной минуты к месту происшествия выехали пожарные подразделения. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что огонь охватил склад площадью 90 «квадратов».

Специалистам удалось локализовать возгорание к 10:51, а открытое горение ликвидировали к 11:25. Последствия пожара сотрудники МЧС устранили к 11:44.

В операции по ликвидации возгорания принимали участие 11 сотрудников МЧС и две единицы техники. По данным ведомства, пострадавших и погибших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что сегодня днем на курорте произошел пожар в одноэтажном частном доме, который сейчас ликвидируют специалисты МЧС. К работе привлекли 14 сотрудников МЧС России и три единицы техники.

Мария Удовик

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