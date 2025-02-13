Семь человек эвакуировали из горящего здания «Василеостровских бань»

Из четырехэтажного здания общественной бани на 5-й линии Васильевского острова, 42, эвакуировали семь человек, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 11:59.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит обстановка на площади 2 кв.м в небольшом офисном помещении на третьем этаже. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из дома 13 по Гаврской улице эвакуировали 16 человек. Горела обстановка на площади 10 «квадратов» в двухкомнатной квартире.

Андрей Маркелов