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В Новороссийске пройдут учебные стрельбы на улице Герцена

В Новороссийске пройдут учебные стрельбы на улице Герцена 14 февраля в период с 11:00 до 12:00 часов. Об этом сообщает МЦУ Новороссийска.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По информации 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сегодня, 14 февраля с 11.00 до 12.00 часов запланированы учебные стрельбы на улице Герцена, 17. Жителей просят сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал о проведении боевых учений в акватории морского порта 14 февраля в период с 11:00 до 13:00 часов. Дежурные силы Новороссийской ВМБ отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с артиллерийскими стрельбами с молов Военной гавани.

Алена Воробьева

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