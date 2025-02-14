В Новороссийске пройдут учебные стрельбы на улице Герцена 14 февраля в период с 11:00 до 12:00 часов. Об этом сообщает МЦУ Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По информации 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сегодня, 14 февраля с 11.00 до 12.00 часов запланированы учебные стрельбы на улице Герцена, 17. Жителей просят сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал о проведении боевых учений в акватории морского порта 14 февраля в период с 11:00 до 13:00 часов. Дежурные силы Новороссийской ВМБ отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с артиллерийскими стрельбами с молов Военной гавани.

Алена Воробьева