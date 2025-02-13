В Новороссийске 14 февраля проведут боевые учение в акватории морского порта

Проведение учений в акватории морского порта Новороссийска состоится 14 февраля в период с 11:00 до 13:00 часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Дежурные силы Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск проведут боевые учения. Во время отработки практических действий по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА будут выполнены практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что боевые учения артиллеристов в городе-герое проводились– 10 и 11 февраля. Сегодня, 13 февраля, звуки стрельбы с молов Военной гавани будут слышны вечером, с 21:00 до 23:00 часов.

Алена Воробьева