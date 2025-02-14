Казанец признался в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году

Житель Казани Тимур Багаутдинов признался московским следователям в убийстве Галины Старовойтовой, совершенном в 1998 году. Однако выяснилось, что он застрелил не ее, а другого человека. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Mash.

Тимур Багаутдинов недавно прибыл в Москву и вскоре сдался правоохранителям, написав явку с повинной; ранее он был неоднократно судим. Он сообщил о том, как совершил преступление и от кого получал деньги. После этого его поместили в столичное СИЗО № 5.

Следователи проверили показания и установили, что Галина Старовойтова была убита в Санкт-Петербурге двумя людьми, а казанец в тот период не находился на территории Ленинградской области. Теперь правоохранители проводят новую проверку, изучая архивные документы, для того чтобы понять, кого мог убить Тимур Багаутдинов.

В январе текущего года экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, ранее осужденный как организатор убийства Галины Старовойтовой, был приговорен к 24 годам колонии строгого режима за убийство двух бизнесменов и переводчицы на Кипре в 2004 году.

Влас Северин