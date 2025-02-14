Минобороны: над регионами Черноземья за ночь сбито 46 беспилотников

Ночью 14 февраля над регионами России были перехвачены и сбиты 50 украинских БПЛА, в том числе 46 над регионам Черноземья, сообщили в Минобороны РФ. Из них 41 БПЛА был сбит над территорией Белгородской области, еще пять — над территорией Воронежской области. Кроме того, четыре дрона уничтожено над Ростовской областью.

В результате атаки Белгородской области погиб один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, также зафикисирован ряд разрушений домов и повреждений машин в нескольких населенных пунктах.

В Воронежской области пострадавших и разрушений на земле нет, рассказал губернатор Александр Гусев.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Мария Старикова