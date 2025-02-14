В Новосибирске задержан подозреваемый в избиении комментатора Романа Скворцова

Полиция Новосибирска задержала подозреваемого в избиении комментатора телеканала «Матч ТВ» Романа Скворцова. «В настоящее время в отделе полиции № 1 «Центральный» УМВД по городу Новосибирску находится гражданин, возможно причастный к совершению данного преступления. Полицейские опрашивают мужчину. Информация проверяется»,— рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России. Источники «Ъ-Сибирь» рассказали, что задержанному 34 года, он — житель областного центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Скворцов

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Роман Скворцов

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, в реанимацию комментатора Романа Скворцова в бессознательном состоянии доставили в ночь на 9 февраля с Красного проспекта, где расположено множество увеселительных заведений. С посетителями одного из них, по предварительным данным, у него произошел конфликт на улице. Сам комментатор не может вспомнить, что с ним произошло. Следственные органы Новосибирска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Роман Скворцов приехал в Новосибирск освещать Неделю звезд хоккея — ежегодного спортивного шоу, в котором участвуют звезды Континентальной и Молодежной хоккейных лиг. С 1 по 9 февраля мероприятие проходило на новосибирской «Сибирь Арене».

Илья Николаев