Очнулся — реанимация

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после госпитализации комментатора телеканала «Матч ТВ» 49-летнего Романа Скворцова, приехавшего в столицу Сибири освещать Неделю звезд хоккея. В реанимацию журналиста в бессознательном состоянии доставили в ночь на 9 февраля с Красного проспекта, где расположено множество увеселительных заведений. С посетителями одного из них, по предварительным данным, у господина Скворцова произошел конфликт на улице. Сам комментатор не может вспомнить, что с ним произошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Скворцов получил травму за пределами хоккейного стадиона

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Роман Скворцов получил травму за пределами хоккейного стадиона

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Следственные органы Новосибирска возбудили уголовное дело по факту нападения на комментатора телеканала «Матч ТВ» Романа Скворцова, который был госпитализирован в одну из горбольниц. Дело расследуется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Возбуждению дела предшествовала проверка. «В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении гражданина с травмой головы. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление обстоятельств получения травмы данного мужчины»,— сообщили в региональном главке МВД России.

О том, что комментатор Роман Скворцов был госпитализирован в новосибирскую больницу, рассказал телеведущий Дмитрий Губерниев: «Друзья, коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска! Ситуация серьезная!» Затем эту информацию подтвердил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин. «Мы на связи со всеми местными компетентными органами и окажем всю необходимую помощь. Держим кулаки за Романа!», — написал господин Тащин в соцсетях. Жена комментатора Ксения сообщала, что у супруга «подтвердили черепно-мозговую травму, состояние тяжелое», его перевели в другую больницу.

Роман Скворцов приехал в Новосибирск освещать Неделю звезд хоккея — ежегодное спортивное шоу, в котором участвуют звезды Континентальной и Молодежной хоккейных лиг. С 1 по 9 февраля мероприятие проходило на новосибирской «Сибирь Арене».

По сведениям источников «Ъ», тележурналист был найден прохожими поблизости от одного из увеселительных заведений на Красном проспекте — центральной магистрали города. «Насчет ситуации в ночь с субботы на воскресенье будут разбираться правоохранительные органы. Они уже запросили записи видеокамер. Могу лишь сказать, что мы с коллегами оперативно вызвали скорую помощь и сопровождали Романа в больницу»,— сообщил в соцсетях новосибирский спортивный обозреватель Дмитрий Ерыкалов. Он отметил, что состояние здоровья Романа Скворцова на контроле главы минздрава Новосибирской области, который обо всем докладывает губернатору.

Сам комментатор, по словам людей из его окружения, не может вспомнить, что с ним произошло и как оказался в больнице. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в прокуратуре, которая поставила ход разбирательства на контроль, неизвестный ударил комментатора у бара. Telegram-канал Baza сообщил, что у Романа Скворцова мог произойти конфликт с компанией, отмечавшей в тот же вечер в заведении рождение ребенка.

Альберт Константинов