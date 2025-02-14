Александр Ложкин уволился с поста главного архитектора Новосибирска

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин покинул свой пост. Об увольнении он сообщил в своем Telegram-канале.

Архитектор-урбанист Александр Ложкин был назначен главным архитектором Новосибирска в 2019 году. «Главное, что сделано — выстроена сбалансированная модель городского развития, “правила игры”, когда у бизнеса нет возможности зарабатывать в ущерб интересам города, но и “рассерженным” не получится остановить развитие Новосибирска»,— оценил он свою деятельность на этом посту.

Согласно структуре мэрии, главный архитектор является заместителем начальника департамента строительства и архитектуры. В сентябре 2024 года был назначен новый руководитель департамента — Евгений Улитко. «Обновлена существенная часть управленческого звена мэрии. Из семи заместителей мэра пять — новые руководители. Из восьми руководителей районных администраций — три новых»,— подвел итог кадровым изменениям в 2024 году мэр Максим Кудрявцев, выступивший с отчетом о своей работе в горсовете 13 февраля.

Валерий Лавский