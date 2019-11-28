Мэр Новосибирска подобрал нового главного архитектора

Глава Новосибирска Анатолий Локоть назначил своего бывшего советника Александра Ложкина главным архитектором города. По словам градоначальника, с 27 ноября господин Ложкин занял в мэрии должность заместителя начальника департамента строительства и архитектуры. «Направление работы сложное и важное»,— отметил глава города на своей странице в соцсетях.

Архитектор-урбанист Александр Ложкин с 2015 года был советником мэра Анатолия Локотя. Сейчас «красный» глава города имеет девять советников по разным направлениям, среди них: Андрей Жирнов, Павел Петер, Сергей Клестов, Ирина Горбач, Александр Катюхин, Виктор Воронов, Александр Тимошенко, Владимир Островский и Александр Квашнев.

Господин Ложкин родился в 1965 году, закончил Новосибирский архитектурный институт. Он председательствует в художественном совете Новосибирска со дня его создания в 2015 году. За последнее время худсовет под его руководством рассматривал несколько резонансных вопросов, в том числу установку памятника Иосифу Сталину. Его разместили на частной территории обкома КПРФ.

Предыдущий главный архитектор Виктор Тимонов покинул свою должность в ноябре 2019 года, чтобы возглавить новую кафедру управления развитием территорий в Новосибирском госуниверситете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ).

Илья Галагуз