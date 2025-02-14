На время ремонта Тургеневского моста в Краснодаре не запустят речные автобусы

На период ремонта Тургеневского моста запускать речные автобусы между Краснодаром и Адыгеей не планируют. Об этом «Ъ—Кубань» рассказали в министерстве транспорта Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань» Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань»

«Вопрос организации внутреннего водного сообщения между Краснодаром и Республикой Адыгея в период ремонта Тургеневского моста не рассматривается»,— сказали в ведомстве.

Власти Краснодара уже начали готовиться к капитальному ремонту моста. Заключить муниципальный контракт на эти работы должны в марте-апреле, сообщали в начале февраля в мэрии. В бюджете на ремонт объекта заложили около 3,8 млрд руб. Ориентировочно работы займут 14,5 месяцев.

На время ремонта полностью закрывать мост не планируют. Движение транспорта будут ограничивать частично с попеременным закрытием по одной стороне моста. На объекте намерены заменить асфальт, отремонтировать опоры, пролеты, тротуары и лестницы со стороны Краснодара.

Татьяна Ручкина